Kırklareli'nde sağanak yağış sonrası dere taştı, aileler mahsur kaldı - Son Dakika

Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de yağdı. Lüleburgaz Deresi'nin gece taşması sonucu Küme Evler mevkiinde, evlerinde mahsur kalanlar, askeri araçlarla kurtarıldı. Yıldırım Mahallesi'ndeki 2 katlı binada oturan ve sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişilik aile de bugün AFAD ekiplerince botla alınarak kurtarıldı.

TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Kurtarma çalışmalarını Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'de takip etti. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz Deresi'nin bazı bölgelerinde gerçekleşen taşma nedeniyle riskli durumda olan evlerde ikamet eden vatandaşlarımızı tahliye etmeye devam ediyoruz. UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz ile birlikte dün akşam saatlerinden itibaren bölgede teyakkuz halindeyiz" dedi.