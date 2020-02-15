Kırklareli'nde sağlık alanında yatırımlar devam ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde sağlık alanında yatırımlar devam ediyor

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aşı deposunun inşaat çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kırklareli'nde sağlık alanında yatırımlar devam ediyor, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aşı deposunun inşaat çalışmalarının başladığını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Bademlik Mahallesi'nde vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunulması amacıyla 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aşı deposunun için ihale aşamasının tamamlanarak temelinin atıldığını belirtti.

Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de sağlığa yapılan yatırımların artarak devam ettiğini ifade eden Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"İnşaat çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Sağlık alanında yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yatırımların gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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