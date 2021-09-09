Kırklareli'nde sağlık çalışanları doğa yürüyüşü ile hareketli yaşama dikkat çekti - Son Dakika

Kırklareli'nde sağlık çalışanları doğa yürüyüşü yaparak hareketli yaşama dikkat çekti.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile daire başkanları ve sağlık çalışanları yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yürüdü.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, fiziksel aktivitelerin insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgını sürecinde bir çok vatandaşın hareketsiz kaldığını ifade eden Cerit, hareketsizliğin de çeşitli rahatsızlıkları meydana getirebildiğini belirtti.

Sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atmayı önerdiklerini aktaran Cerit, herkesi günlük yaşamında spor yapmaya davet etti.