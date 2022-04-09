Kırklareli'nde sağlık çalışanları güne sporla başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde sağlık çalışanları güne sporla başladı

09.04.2022 11:17
Kırklareli'nde sağlık çalışanları güne sporla başladı

Kırklareli'nde sağlık çalışanları hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla egzersiz yaptı.

Kırklareli'nde sağlık çalışanları hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla egzersiz yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde toplanan sağlık çalışanları fizyoterapist Nilgün Pehlivan öncülüğünde yaklaşık 30 dakika egzersiz yaptı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hareketli yaşamın önemli olduğunu belirterek, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Kovid-19 nedeniyle birçok insanın hareketsiz kaldığını vurgulayan Cerit, sağlıklı bir yaşam için hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Cerit, hareketli yaşımın önemine dikkat çekmek amacıyla zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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