Kırklareli'nde sağlık çalışanları siyah kıyafetle "kadına şiddeti" protesto etti - Son Dakika

Kırklareli'nde bir grup sağlık çalışanı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla siyah kıyafetlerle mesailerine başladı.

Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin kadın sağlık personelleri, kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla mesailerine siyah kıyafetleri ile geldi.

"Kadına şiddete hayır" yazılı pankart açarak hastane girişinde bir süre bekleyen çalışanlar, daha sonra mesailerine devam etti.

Hastanenin başhekim yardımcısı Op. Dr. Teoman Durukan da kadınlara destek vererek şiir okudu.

Durukan, kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını söyledi.

Toplumun en önemli sorunlarının başında kadına şiddetin geldiğini ifade eden Durukan, "Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile şiddet içeren her türlü tutum ve davranış, kadına yönelik şiddettir." dedi.

Türkiye'de kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Durukan, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın 3'te 2'sinin kadın olduğu hastanemizde, kadın istihdam ve refahına verdiğimiz önemle beraber insani bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bugün burada kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusuna dikkat çekmek ve toplumsal bir duyarlılık oluşturma niyetiyle toplandık. Toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddet ve istismarı insan onurunu zedeleyen bir davranış, kadın cinayetlerini de bir insanlık suçu olarak addetmekteyiz."