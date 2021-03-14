- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip - Son Dakika

- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip

Cerit "14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun"

KIRKLARELİ - Kırklareli sağlık personelleri tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'na dikkat çekmek ve diğer sağlık personelinin motivasyonlarını arttırabilmek özel klip hazırladı.

Korona virüsü ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık personelleri hazırladığı 14 Mart Tıp Bayramı klibi büyük beğeni topladı.

"Ah tren, kara tren" türküsünü ile sağlık personeli hastanenin acil servisi, koridorları, yoğun bakım servisleri gibi mekanlarda seslendirdi.

Canla başla çalışana Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçtiklerini belirten Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kırklareli türküsü ile kutladıklarını ifade etti.