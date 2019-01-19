Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri

50 dakika önce

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, geçen yıl sağlık kuruluşlarında 3 milyon 675 bin 616 kişinin hizmet aldığını belirtti.

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri, System.String[]
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, geçen yıl sağlık kuruluşlarında 3 milyon 675 bin 616 kişinin hizmet aldığını belirtti.

Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin ve hekimliğin temel amacının, kişileri hastalıklardan korumak, sağlıklı ve mümkün olduğu kadar uzun yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Cerit, şunları kaydetti:

"Kırklareli Sağlık Müdürlüğü olarak 2018 yılında 1. basamak sağlık kuruluşlarımızda, 1 milyon 474 bin 416 kişiye, 2. basamak sağlık kuruluşlarında, 2 milyon 201 bin 200 kişi olmak üzere 3 milyon 675 bin 616 kişiye hizmet verdik.

2018 yılında yaklaşık bin 100 kişiye evde sağlık hizmeti sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde hedefimiz, verilen hizmetin kalitesini artırmak, toplumun her yerine ve tüm bireylere eşit, adil, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hasta memnuniyetini yükseltmek, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini daha yüksek seviyelere ulaştırmayı sağlamaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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