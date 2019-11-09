Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sağlık personeli ve polisi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sağlık personeli ve polisi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde sağlık personeli ve polisi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgada sağlık personeli ve polis memurunu yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde sağlık personeli ve polisi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgada sağlık personeli ve polis memurunu yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İki gün önce Yayla Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından bölgeye giden bir polis memuru ve sağlık personelini taş ve sopayla yaraladığı iddia edilen Y.D, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı polis ve sağlık personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yayla Mahallesi çeşme meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, kavgada bir kişinin yaralandığı bilgisini alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Burada taş ve sopalarla saldırıya uğrayan polis memuru ve sağlık personeli yaralanmıştı.

Yayla Mahallesi, Kırklareli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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