Kırklareli'nde sahte içki operasyonları - Son Dakika
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Kırklareli'nde sahte içki operasyonları

6 saat önce

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonlarda 755 litre sahte, 396 litre gümrük kaçağı içki ile çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Kırklareli'nde sahte içki operasyonları, System.String[]

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonlarda 755 litre sahte, 396 litre gümrük kaçağı içki ile çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 1 ay içerisinde düzenlediği operasyonlarda 33 şüpheliyi yakaladı.

Tüm şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, yapılan aramalarda 755 litre sahte, 396 litre gümrük kaçağı içki, 100 paket gümrük kaçağı sigara, 8.75 kilogram nargile tütünü, 29 kilogram tütün, 78 bin 500 makaron, 836 sigara likiti ile 125 puro ele geçirildi.

Kaçak ve sahte içki operasyonlarının devam edeceği bildirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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