Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışma sonucu 8 adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 377 litre sahte içki, 264 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 metal şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.