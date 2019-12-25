Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışma sonucu 8 adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 377 litre sahte içki, 264 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 metal şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi
İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı

Son Dakika Haberleri
00:00 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
23:58 Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı - Son Dakika
23:58 Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]