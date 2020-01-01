Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin evlerinde sahte içki üreterek piyasaya sunduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 105 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 125 litre şıra ve malzemeler ile 324 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, M.B, İ.E, S.E. ve Z.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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