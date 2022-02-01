Üye Girişi
Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

01.02.2022 09:44
Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler M.B, H.B, H.D. ve Z.F'nin içerisinde bulunduğu otomobili Bademlik Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 100 liralık 194 sahte banknot ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 130 lira ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve H.B çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:05 Hayat kurtaran tesadüf! Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
09:10 Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement