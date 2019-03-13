Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde "Sahte Reçete" Davası

Kırklareli'nde "Sahte Reçete" Davası

1 saat önce

Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nde
Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 müşteki ve mağdur, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.


Kimlik tespitinin yapılması ile devam edilen duruşmada, tamamlanmayan müştekilerin ifadeleri alındı.


Müşteki K.K, savunmasında, duruşmada sanık olarak yargılanan doktorlara muayene olarak reçete yazdırdığını söyledi.


Reçeteye yazılan ilaçları eczaneden kendisinin aldığını ifade eden K.K, hakkında yazılan başka reçete olup olmadığını bilmediğini bildirdi.


Müşteki Ş.D de suçlama yapılan 3 doktora da çeşitli hastalıklardan dolayı 2011 yılında muayene olduğunu kaydetti.


Yazılan ilaçların bir kısmını kendisinin, diğerlerini ise eşinin eczaneden aldığını aktaran Ş.D, şikayetçi olmadığını belirtti.


Diğer mağdurları ifadelerinin de tamamlandığı duruşmada gelen belgeler okundu.


Duruşma, 11 Temmuz tarihine ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kırklareli, Güncel
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