Kazada, sürücü Sava ile araçta bulunan eşi Hüsniye Sava ve iki çocuğu yaralandı.

Kaynak: AA

Tamer Şahin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde şarampoldeki ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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