Kırklareli'nde şarampoldeki ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde şarampoldeki ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

01.07.2022 17:22
Kırklareli'nde şarampoldeki ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tamer Şahin Sava yönetimindeki 38 KE 456 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Akçaköy mevkisinde kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşan otomobil şarampoldeki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü Sava ile araçta bulunan eşi Hüsniye Sava ve iki çocuğu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Sava, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tamer Şahin Sava, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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Kaynak: AA

Tamer Şahin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde şarampoldeki ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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