Kırklareli'nde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Kırklareli'nde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
6 saat önce
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Çetinbaş yönetimindeki 39 DS 222 plakalı kamyonet, İslambeyli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Çetinbaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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