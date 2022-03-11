Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor

11.03.2022 09:49
Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor

Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen kadın ve çocuklara psikososyal destek veriyor.

Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen kadın ve çocuklara psikososyal destek veriyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen aileleri sık sık ziyaret ediyor. Kadınlarla sohbet eden görevliler, çocuklarla da zaman zaman oyunlar oynayarak savaşın etkilerinden kurtulmaları için çaba sarf ediyor.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, AA muhabirine savaş mağduru ailelerin tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Dereköy Sınır Kapısı'ndan 3 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan ailelerin misafir edildiğini hatırlatan Temelci, kadın ve çocuklara savaşı unutmaları için uzmanlar tarafından psikososyal destek verildiğini kaydetti.

Devletin tüm kademelerinin savaş mağduru aileler için seferber olduğunu dile getiren Temelci, "Bu zorlu kriz sürecinde tüm personelimizle Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yanında olacak; devletimizin, milletimizin himayesini hissettireceğiz." dedi.

Kiev'den tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 74 yaşındaki Fatime Osmanova da İl Göç İdaresi görevlilerine teşekkür etti.

Tüm sorunları ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Osmanova, evini ve toprağını çok özlediğini kaydetti.

Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor
Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor
Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor
Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor

YORUMLAR
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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kırklareli, Savaş, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek veriliyor - Son Dakika


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