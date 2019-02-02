Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salim Alemdar tarafından "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine Dair Kanun" ile "Yüksek Seçim Kurulu Kararları"nı anlatan sunum yapıldı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Mahalli İdareler Seçimlerinin, huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü tedbirlerin alındığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, Kırklareli'nde seçim güvenliği konusunda hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakılmayacağını belirten Bilgin, "Bizim görevimiz, vatandaşın hür iradesinin huzur ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:56 Kaynak: AA

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