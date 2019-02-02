Kırklareli'nde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salim Alemdar tarafından "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine Dair Kanun" ile "Yüksek Seçim Kurulu
Kararları"nı anlatan sunum yapıldı. Vali Bilgin
, burada yaptığı konuşmada, Mahalli İdareler Seçimlerinin, huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü tedbirlerin alındığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatları doğrultusunda, Kırklareli'nde seçim güvenliği konusunda hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakılmayacağını belirten Bilgin, "Bizim görevimiz, vatandaşın hür iradesinin huzur ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:56 Kaynak: AA
Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor
Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi
İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı
Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti