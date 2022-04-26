Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi - Son Dakika

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Orduevinde düzenlenen programa Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Bilgin programda, şehitlerin en değerli emanetleri aileleri ve gazilerle bir arada olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin, Savran ile Kesimoğlu şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.