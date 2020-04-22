Kırklareli'nde şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Kırklareli'nde şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kırklareli'nde şehit babası İsmail Avar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışladı.

Kırklareli'nde şehit babası İsmail Avar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışladı. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında 1988 yılında şehit olan Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın babası 76 yaşındaki İsmail Avar, çalışmalarını Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kampanyaya destek olmak istediğini bildirdi. Yetkililer Avar'ın evine giderek bağış için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi. Avar, kampanyaya 2 bin lira bağışla destek oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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