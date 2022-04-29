Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu

29.04.2022 09:06
Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu

Kırklareli'nde şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği hatıra ormanına 250 fidan dikildi.

Kırklareli'nde şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği hatıra ormanına 250 fidan dikildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde program düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikilmesi için etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bu tür programlar ile şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hafızalarda ki yerinin tazelendiğini ve gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade eden Aslancı, ülke topraklarının şehitlerin üstün mücadeleleri ile korunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Aslancı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, protokol üyeleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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