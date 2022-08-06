Ekipler, M.Y'nin tarlasında yaptıkları incelemede 2 bin 625 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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