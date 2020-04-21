Kırklareli'nde

İstanbul Caddesi ve Özerler Mahallesi Altıyol mevkisinde tur atan kamyonet, güzergah boyunca zaman zaman durarak mini konserler verdi.

Bando, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için, belediyeye ait kamyonetin kasasında Kongre Meydanı'ndan hareket etti.

Lüleburgaz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Şenlik Bandosu" oluşturdu.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde oluşturulan "Şenlik Bandosu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için caddelerde kamyon üzerinde konser verdi.

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