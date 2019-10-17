Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı

Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı

58 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 5'i öğrenci 17 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 5'i öğrenci 17 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerini taşıyan Talat Molla idaresindeki 39 AAC 491 plakalı minibüs ile Erdal Akkavak'ın kullandığı 39 AAT 195 plakalı minibüs, Çiftlikköy kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5'i Büyükkarıştıran Teknik Lisesi öğrencisi 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan öğrencilerin fabrikada staj yaptıkları öğrenildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:21 Kaynak: AA
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