Kırklareli'nde seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Kırklareli'nde seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Kırklareli'nde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında alev alev yandı.

Kırklareli'nde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında alev alev yandı. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde 39 SV 122 plakalı Hüseyin Zeren yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KIRKLARELİ

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