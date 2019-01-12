Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Seyir Halindeki Minibüs Yandı

Kırklareli'nde Seyir Halindeki Minibüs Yandı

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Orçun İpek idaresindeki 39 LB 470 plakalı minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Minibüsü durdurarak aşağı inen İpek, yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla olaya ilişkin kaydedilen görüntülerde, aracın yanması ve çevredekilerin koşuşturmaları yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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