Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi Ata Caddesi'nde 59 YF 575 plakalı Bahri Arabacıoğlu idaresindeki otomobilin motor kısmı alev aldı. Otomobilinin alev aldığını gören sürücü hemen kenara park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

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