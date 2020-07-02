Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti - Son Dakika

Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Asfaltın eridiği bölgelerde otomobili ile düşük hızla gittiğini ifade eden Zabun, sıcak havanın insanları bunalttığını belirtti.

İnece beldesinde bazı köy yollarındaki asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti