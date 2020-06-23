Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

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İlçede 11 Haziran'dan beri aralıklarla süren yağışlar zaman zaman etkisini arttırıyor. Bugün şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ilçeye ulaşım sağlandığı yollar kapandı.


Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar evlerine su girmemesi için kapı önlerine kum çuvalları ile tahta ve battaniye gibi eşyalar yerleştirdi.


Bir mandıranın bahçesindeki kamyonet, bahçeye dolan sulara gömüldü. İçeride mahsur kalan işçiler, suyun çekilmesini bekledi.


İşletmenin müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce de aynı manzarayla karşılaştıklarını, içeride 11 işçinin mahsur kaldığını söyledi.


Araçlarının suya gömüldüğünü anlatan Yılmaz, çok korktuklarını ifade etti.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Karayolları ile belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kapanan yollar suların çekilmesiyle yeniden araç trafiğine açıldı.

Öte yandan Pınarhisar- Lüleburgaz kara yolu derenin taşması sonucu trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli, bölgede incelemelerde bulundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, su basan bir tekstil fabrikasında sürdürülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 10 gün içinde üçüncü kez ciddi yağış aldığını söyledi.

İlçelerinde son 70 yılda böyle bir yağışın olmadığını vurgulayan Talay, "Afetin gerçekleşmesinden sonra bütün birimlerimiz sahada çalışıyor. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için çok ciddi çalışmalar var. Ciddi anlamda hasarlar oluştu. Şuan itibarıyla can kaybımız söz konusu değil. Lakin mal canın yongasıdır. Birçok vatandaşımızın zararı var. Bunları gidermek noktasında ilk andan beri sahadayız." diye konuştu.

İlçedeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını aktaran Talay, şöyle devam etti:

"Şehir içi yollar çok büyük taşlar ve kayalarla kapandı. İlçenin ara sokakları dahi kapanmak zorunda kaldı. Maalesef böyle bir şey yaşadık. Devlet millet el ele yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. 10 günde üçüncü kez olunca zorlandık artık. Allah'a hamd olsun can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Çalışmalarımıza sabaha kadar devam edeceğiz."

Belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:49 Kaynak: AA

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