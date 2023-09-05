Selin vurduğu Kırklareli'nde kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Selin vurduğu Kırklareli'nde kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Son Güncelleme: 05.09.2023 17:30

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular altında bıraktı. Kamp alanında mahsur kalan 5 kişi ile iletişim kesildi. Arama çalışmalarının ardından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi. Arama çalışmalarının ardından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

BAĞLANTI YOLLARI SULAR ALTINDA KALDI

Kırklareli'nde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

EKİPLER TEYAKKUZDA

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

KAMP ALANINDA KAYBOLANLARDAN 1'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrası konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının ardından İğneada Beldesi'ndeki kamp alanında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İşte bölgeden gelen kareler;

Selin vurduğu Kırklareli'nde turistik kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Selin vurduğu Kırklareli'nde turistik kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Selin vurduğu Kırklareli'nde turistik kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Selin vurduğu Kırklareli'nde turistik kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selin vurduğu Kırklareli'nde kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin vurduğu Kırklareli'nde kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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