Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi. Arama çalışmalarının ardından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kırklareli'nde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.
Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.
Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrası konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının ardından İğneada Beldesi'ndeki kamp alanında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İşte bölgeden gelen kareler;
Son Dakika › Yaşam › Selin vurduğu Kırklareli'nde kamp alanında kaybolan 5 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika