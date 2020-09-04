Kırklareli'nde şiddetli yağıştan zarar gören üreticiler desteklenecek - Son Dakika

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle arazileri zarar gören üreticilerin destekleneceğini bildirdi.

Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde şiddetli yağış ve dolu sonucu tarım arazileri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından Kırklareli Valiliğine 4 milyon 500 bin lira ödenek aktarıldığını belirtti.

Vatandaşların zararlarının en kısa sürede karşılanacağını ifade eden Çiler, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Rabbim bir daha bizlere böyle üzücü olaylar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.