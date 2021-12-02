Kırklareli'nde Sıfır Atık Projesi ile ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılacak - Son Dakika

Kırklareli'nde ambalaj atıkları toplanarak geri dönüştürülecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada Sıfır Atık Projesi kapsamında "Atma Geri Dönüştür" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lisans verdiği bir firma ile 3 yıllık anlaşma yapıldığını aktaran Kesimoğlu, geri dönüşüme büyük önem verdiklerini kaydetti.

Yapılan anlaşma ile 3 aracın sahada etkin bir şekilde çalışacağını ifade eden Kesimoğlu, "Depolama yapılacak ve atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmış olacak. Hammadde ve doğal kaynakların etkin kullanımı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Atık yönetiminin her sürecinde çevrenin, insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.