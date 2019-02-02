Kırklareli'nde Sıfır Atık Projesi Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin bilgilendirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin bilgilendirildi.





Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yakup Ayar, proje hakkında bilgi verdi.





Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, toplantının ardından yaptığı konuşmada, gelecek nesillere çevre duyarlılığı bilincini aktarmak istediklerini söyledi.





Yaşanabilir bir çevre için herkesin projeye destek vermesini isteyen Özel, geri dönüşümü yapılabilen atıkların, geri dönüşüm kutularında biriktirilmesi gerektiğini belirtti.





Geri dönüşüme, çok büyük katkı vermeyi hedeflediklerini aktaran Özel, "Hem israfı engelleyeceğiz, hem de ekonomiye katkımız olacak. Böylece daha yaşanabilir bir çevre de oluşmuş olacak. Herkesin projeye çok büyük katkı vermesi gerekiyor." diye konuştu.

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