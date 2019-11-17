Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sıfır işgal uygulaması
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Kırklareli'nde sıfır işgal uygulaması

6 saat önce

Kırklareli Belediyesi'nce sıfır işgal uygulaması sürüyor.

Kırklareli'nde sıfır işgal uygulaması, System.String[]

Kırklareli Belediyesi'nce sıfır işgal uygulaması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yollar araçların, kaldırımlar yayaların olsun" sloganı ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kaldırımlara koyduğu masa, sandalye, reklam panoları, oyun aletleri ve seyyar satıcıların kaldırıldığı bildirildi.

Sıfır işgal uygulamasının herkes tarafından büyük takdir topladığı aktarılan açıklamada, kaldırımların daha ferah ve vatandaşlar için daha kullanılabilir hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırklareli Zabıta Müdürlüğünce "Yollar araçların, kaldırımlar yayaların olsun" sloganı yaklaşık 2 aylık sözlü ve yazılı bilgilendirmenin ardından uygulama 11 kasım tarihinden itibaren resmi olarak başlatılmıştı. Buradaki amaç esnafları mağdur etmeden yayaların da hakkı olan kaldırımların daha kullanılabilir hale getirilmesiydi. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda bu çalışma başlatıldı. Uygulama kararlılıkla devam edecektir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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