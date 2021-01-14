KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Ş. idaresindeki sığınmacıları taşıyan 34 HV 4635 plakalı midibüs, TEM Otoyolu'nda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Kazada, 1 sığınmacı olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Aralarında sürücü Şükrü Ş'nin de bulunduğu yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.