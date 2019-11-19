Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci, hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi'nde bir işletmenin sahibi Gürkan Y. (31) ile müşteri olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, silahla ateş ederek işletmeciyi yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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