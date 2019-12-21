Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen M.D, A.K. ve R.Ç. Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde karşılaştı.

Grup arasında çıkan tartışmada R.Ç. henüz kimin ateş ettiği bilinmeyen silahla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden kaçan M.D. ve A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yılmaz Mahallesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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