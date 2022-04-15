Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

15.04.2022 11:53
Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde oto yıkamacı A.H.K. (39) ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, A.H.K'ye silahla ateş etti.

Yaralanan A.H.K, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'e 12 yıla kadar hapis istemi Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'e 12 yıla kadar hapis istemi Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement