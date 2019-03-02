Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Sis

Kırklareli'nde Sis

39 dakika önce

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.

Kırklareli'nde Sis, System.String[]
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçesinde etkisini gösteren sis dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sis, bazı bölgelerde de güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin öğle saatlerinde azalması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Dereköy, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin Eş Zamanlı Operasyonunda Aranan 2 Bin 612 Kişi Yakalandı İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu

35 Yıl Önce Ütü ile Başladığı Antika Tutkusu İşi Oldu Son Dakika! Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:13:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]