Kırklareli'nde Sis
39 dakika önce
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.
Kırklareli
'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi. Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ile Lüleburgaz
, Babaeski
ve Kofçaz
ilçesinde etkisini gösteren sis dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sis, bazı bölgelerde de güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin öğle saatlerinde azalması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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