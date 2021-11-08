Kırklareli'nde sis etkili oldu: Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü - Son Dakika

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Kırklareli'nde sis etkili oldu: Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 25-30 metreye kadar düştü.

Kırklareli'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 25-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Trafikte olumsuz durum yaşanmaması için önlem alınırken, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.