KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu - Son Dakika

KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu

15.01.2021 10:49

Kırklareli'nde belediye işçilerince bulunan şişeye sarılı elektronik devre düzeneği incelemeye alındı.

Kırklareli'nde belediye işçilerince bulunan şişeye sarılı elektronik devre düzeneği incelemeye alındı.

Bademlik Mahallesi Hastane Caddesi Dar Sokak'ta temizlik yapan belediye işçileri, şişeye sarılı elektronik devre düzeneği olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile bomba imha ekibi sevk edildi.

Bomba imha ekibince bant ile şişeye sarılı düzenek, olay yerinde bir süre incelendi.

Düzenek, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu
KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu
KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu
KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu

Kırklareli, Hastane, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu - Son Dakika


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