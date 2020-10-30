Kırklareli'nde sokak hayvanları için "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu - Son Dakika

Kırklareli'nde sokak hayvanları için "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu

30.10.2020 11:03
Kırklareli'nde sokak hayvanları için

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin arttırılması ve karşılaştıkları vakalara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu.

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin arttırılması ve karşılaştıkları vakalara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla kurulan ekip, yaralı ve hasta hayvanlara şifa dağıtıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi personelinden oluşan ekip, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbarlara göre hareket ediyor.

Ekipler, sokak hayvanları için dizayn edilmiş araçla hızla ihbarın yapıldığı bölgeye giderek duruma müdahale ediyor.

Olay yerinde müdahale yetersiz kalırsa araca alınan sokak hayvanı veteriner kliniğine taşınıyor.

"Ekiplerimiz 24 saat hizmet sunuyor"

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına önem verdiklerini söyledi.

112 Çağrı Merkezinin sokak hayvanlarıyla ilgili tüm ihbarlara hassasiyetle yaklaştığını belirten Bilgin, uygulamanın hem insanların sağlığı hem de çevrenin güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşların rahatlıkla 112'yi arayarak gördükleri olumsuzlukları iletebileceklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemde güzel çalışmalar yapılıyor. Gönüllü hayvanseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden tüm vatandaşlarımızın, sokak hayvanlarıyla ilgili bir durum ortaya çıktığında, bunların yaralanması olabilir, bakımıyla olabilir, beslenmesiyle ilgili tüm sorunları mutlaka bildirmelerini talep ediyoruz. Özel ekipler oluşturduk, 24 saat görev yapıyorlar. Veteriner hekimlerimiz hazırda bekliyor."

Bilgin, kentin belirli noktalarına sokak hayvanları için 146 beslenme ve su odağı konulduğunu aktardı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sokak hayvanları için 'Acil Müdahale Ekibi' kuruldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı
Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor         
11:04
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu         
10:48
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı         
09:45
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde sokak hayvanları için "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei