Kırklareli'nde sokak hayvanları için "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu - Son Dakika

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin arttırılması ve karşılaştıkları vakalara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla "Acil Müdahale Ekibi" kuruldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla kurulan ekip, yaralı ve hasta hayvanlara şifa dağıtıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi personelinden oluşan ekip, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbarlara göre hareket ediyor.

Ekipler, sokak hayvanları için dizayn edilmiş araçla hızla ihbarın yapıldığı bölgeye giderek duruma müdahale ediyor.

Olay yerinde müdahale yetersiz kalırsa araca alınan sokak hayvanı veteriner kliniğine taşınıyor.

"Ekiplerimiz 24 saat hizmet sunuyor"

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına önem verdiklerini söyledi.

112 Çağrı Merkezinin sokak hayvanlarıyla ilgili tüm ihbarlara hassasiyetle yaklaştığını belirten Bilgin, uygulamanın hem insanların sağlığı hem de çevrenin güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşların rahatlıkla 112'yi arayarak gördükleri olumsuzlukları iletebileceklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemde güzel çalışmalar yapılıyor. Gönüllü hayvanseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden tüm vatandaşlarımızın, sokak hayvanlarıyla ilgili bir durum ortaya çıktığında, bunların yaralanması olabilir, bakımıyla olabilir, beslenmesiyle ilgili tüm sorunları mutlaka bildirmelerini talep ediyoruz. Özel ekipler oluşturduk, 24 saat görev yapıyorlar. Veteriner hekimlerimiz hazırda bekliyor."

Bilgin, kentin belirli noktalarına sokak hayvanları için 146 beslenme ve su odağı konulduğunu aktardı.