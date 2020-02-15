Kırklareli'nde sokak hayvanları yararına kahvaltı düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde sokak hayvanları yararına kahvaltı düzenlendi

6 saat önce

Kırklareli Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kahvaltı düzenlendi.

Kırklareli'nde sokak hayvanları yararına kahvaltı düzenlendi, System.String[]

Kırklareli Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kahvaltı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programda, elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının yiyecek ve tedavi ihtiyaçları karşılanacak.

Dernek Başkanı Seyhan Esen, sokak hayvanları için katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.


Sokak hayvanlarının kış şartlarında yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden Esen, düzenledikleri etkinlikler ile hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını anlattı.

Elde edilen gelir ile sokak hayvanlarına yiyecek alınacağını belirten Esen, "Onların sokaklarda hepimizin sevgisine ihtiyacı var. Bir parça ekmeği sokakta bulabiliyorlar. Önemli olan onları korumak ve yaşatmak. Derneğimizin kuruluş amacı zaten budur." diye konuştu.

Kırklareli, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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