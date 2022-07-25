Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, her dönem eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı - Son Dakika

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