Kırklareli'nde STK'lardan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Kırklareli'nde STK'lardan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli'nde STK'lardan yeni yıl mesajı, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, 2020 yılının dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin her alanda daha da başarılı bir yıl geçireceğine inandıklarını aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Biten bir yılın ardından, umutların ve beklentilerin yenilendiği bir yıla giriyoruz. Daha iyiye ulaşmak için her yeni yıl, yeni başlangıçlara daha umutla baktığımız yeni bir fırsat penceresi olarak aralanır. Oda olarak 2020 yılına hem Kırklareli'mizi hem de temsilciliğini gururla taşıdığımız üyelerimizi daha iyi noktalara getirecek yeni bir vizyonla giriyoruz. Kırklareli'nin ekonomik ve toplumsal hayatının ilerlemesini temel alan amaçlarımızın desteklediği bu vizyonumuza ulaşmak önümüzdeki yeni yıllar için en büyük idealimizdir. Hep birlikte daha iyi bir yıl olması dileklerimle tüm halkımız başta olmak üzere Kırklarelili hemşehrilerimizin ve camiamızın yeni yılını kutlarım."

-Turhan Altıntel'in mesajı

Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de 2019 yılının sevinçleri ve üzüntüleriyle geride bırakıldığını belirtti.

Yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Altıntel, her yeni yılın umut ve beklentileri de beraberinde getirdiğini bildirdi.

Altıntel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Aynı ilde yaşayan insanlar olarak bizlerin en önemli sorumluluğunun, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranmak olduğunu unutmayalım. Bununla birlikte, daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi şekilde yaparak, toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele, gönül gönüle vererek daha iyiye ulaşmak için daha çok çalışmalı, yeni bir şevk ve enerjiyle ilimizin ve ülkemizin daha müreffeh, küresel bir vizyonla sesini daha gür duyurabilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz."

Turhan Altıntel, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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