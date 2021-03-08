Kırklareli'nde STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika

Kırklareli'nde STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

08.03.2021 09:55
Kırklareli'nde STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, System.String[]

Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel mesajında toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınların takdire şayan olduğunu belirtti.

Kadınların, toplumun en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarları olarak görüldüğünü aktaran Altıntel, Türk kadınlarının tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima en ön safta yer aldığını, kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman da vatanın kurtuluşunda görev üstlendiğini kaydetti.

Eğitim Bir-Sen Kadınlar Komisyonu İl Bakanı Şimşek

Eğitim Bir-Sen Kadınlar Komisyonu İl Bakanı Sadıka Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, dünyayı imar, toplumu ihya, kültürü ıslah eden, şefkat ve fedakarlıkları ile nesilleri eğiten, alın teri döküp üreten ilk öğretmen annelerin, toplumun temeli olan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Kadının hayat gerçeğinin temeli, toplumsal hayatın kurucu aktörü, çalışma hayatının ana karakteri, her faaliyetin paydaşı, varlığın manevi derinliği, kültürün taşıyıcı sütunu, öğütleriyle davranışların en belirleyici unsuru olduğunu belirten Şimşek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kültürümüzün nesillere aktarılması, geleneklerimizin öğretilmesi, hayatın hikmetli yanlarının ana öğüdüyle yaşatılması, kadınlarımızın etkin gücünün en büyük göstergesidir. Tarihimizde kadınlarımız savaş dönemlerinde kahramanlaşarak nam salmış, kurdukları örgütlerle sivil hayata büyük değerler katmış, siyasette aldıkları görevlerle öncü olmuş, ticaretteki başarılarıyla model ortaya koymuş, sanatta çığır açmış, hayatın her alanında büyük icraata imza atmış, atmaya da devam ediyorlar."

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel de mesajında kadınların, toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağı olduğunu belirtti.

Kadının annelik rolüyle bu dinamizm ile yeni nesillere şekil verdiğini kaydeden Altıntel, dünyanın yarısını oluşturan kadınların fikri ve duygusal katkısını karar mekanizmalarına hakkıyla katabildiği zaman, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyaya erişilebileceğine inandığını aktardı.

Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen Ulu Önder Atatürk'ün sözleri bugünün anlam ve önemini özetlemektedir aslında. Geçmişi iyi okuyarak, ders alarak ama bu geçmişe takılıp kalmadan ileriye bakacağımız daha iyi ve güzelliklerle anılacak bir dönem inşa etmede kararlı olmalıyız.

Kadınlarımızın sorunlarından çok başarılarını, sevinçlerini ve ilhamlarını konuşacağımız nice 8 martlara ulaşmak ümidiyle sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınlarımıza sağlık, mutluluk, başarılar dileği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kadınlar Günü, Kırklareli, Ticaret, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika


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