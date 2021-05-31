Kırklareli'nde yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde bulunan bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı. - KIRKLARELİ

Kırklareli 'nde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrası kurtarıldı.

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