Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kuyuya düşen çakalın çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Asilbeyli köyü Taşlık mevkisinde su kuyusundan ses geldiğini fark eden çiftçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi.

Kırklareli 'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çakal, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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