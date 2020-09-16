Su kuyusuna düşen civcivi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırklareli'nde bir su kuyusuna düşen civciv, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayalı köyünde bir evin bahçesinde 8 metre derinliğindeki kuyuda civciv sesi duyan vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, civcivi çıkarmak için çalışma başlattı.
Kurulan iskele yardımı ile kuyuya inen bir itfaiye eri, civcivi bulunduğu yerden çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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