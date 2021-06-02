Kırklareli'nde su tasarrufu sağlanması için kamu kurumlarına tasarruflu musluklar takılıyor - Son Dakika

Kırklareli'nde su tasarrufu sağlanması için kamu kurumlarına tasarruflu musluklar takılıyor

Lüleburgaz ilçesinde su tasarrufunun sağlanması amacıyla eğitim kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına belediye ekiplerince tasarruflu musluklar takılıyor.

Lüleburgaz ilçesinde su tasarrufunun sağlanması amacıyla eğitim kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına belediye ekiplerince tasarruflu musluklar takılıyor.

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Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, tasarruf sağlanması amacıyla ilk etapta 750 musluğun montaj çalışmalarının başladığı belirtildi.

Tasarruflu musluklarla yüzde 30 ile yüzde 50 arasında su tasarrufu sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel iklim değişikliği nedeniyle her geçen gün artan kuraklık ve olumsuz iklim şartları nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi harekete geçti. Her geçen gün su kaynaklarının azalması ve yok olması nedeniyle kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki bütün kamu kurumlarına tasarruflu musluk montajı yapmaya başladı."

Açıklamada, vatandaşların da tasarruflu muslukları tercih etmesi önerisinde bulunuldu.

Lüleburgaz, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: AA

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