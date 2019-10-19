Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezine bağlı Kayalı Barajı'nda su ürünleri denetimi yaptı.

Söz konusu denetim ve kontrollerde, su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanımı yasak olan misina ağlarının baraja atılmış olduğu tespit edilerek, ağlar toplandı.

Ekipler, ağlara takılmış sazan balığı ile diğer canlıları da baraja bıraktı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemli olduğunu belirterek, yasak misina ağlarını kullandığı tespit edilen kişiler hakkında idari işlem başlatılacağını kaydetti.